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Küçükçekmece'de 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı, 33,6 gram uyuşturucu ele geçti

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Küçükçekmece'de 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı, 33,6 gram uyuşturucu ele geçti Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı, 33,6 gram uyuşturucu ele geçti
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Küçükçekmece'de polis denetiminde kaçmaya çalışan motosikletli 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinde 28 parça halinde toplam 33,6 gram AM-2201 ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekiplerinin denetimi sırasında kaçmaya çalışan motosikletli 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde 28 parça halinde toplam 33,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B. (18) tutuklanırken, D.K. (26) serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması amacıyla yapılan denetimler kapsamında 26 Ekim'de Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Motosiklette artçı olarak bulunan kişi, motosikletten inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü D.K. ile B.B. yakalandı. Şüpheli ve polis arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

B.B.'nin üzerinde yapılan aramalarda 28 parça halinde toplam 33,6 gram 'AM-2201' maddesi, 1 cep telefonu, 1 SIM kart ve 550 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.K. serbest bırakılırken, B.B. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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