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Küçükçekmece Belediye Başkanı yaralanan kadını ziyaret etti

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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ak Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıda yaralanan kadının tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı.

Çebi, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silah ve tabanca ile yapılan saldırıda yaralanan E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, yaralının ağır ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini aktardı.

Çebi, "Kurşun beyne hafiften bir hasar vermiş. Doktorları buraya geldiğinden çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Annesi, babası, eşi ve yakınlarıyla görüştüm. Bakanlığın ilgilenmesi için gönderdiği bir doktor bey var, onunla görüştüm, bilgi aldım. Şu anda 3 gün süreli bir uyutma var. Ancak 3 gün sonra durumuyla ilgili bilgi verecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Aziz Yeniay Kemal Çebi AK Parti Güvenlik Politika Güncel Haberler

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