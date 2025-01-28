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Küçükçekmece Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden İşbirliği Protokolü

Küçükçekmece Başsavcılığı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden İşbirliği Protokolü
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve suç işleme oranlarını düşürmeyi amaçlıyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki imza törenine, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın,

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar ve Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin katıldı.

Protokol çalışması, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik çalışmalarının daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığı protokolle, yürütülen çalışmaların akademik destekle güçlendirilerek denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayandırılması hedefleniyor.

Yine Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli uzman ve memurların mesleki olarak gelişimleri için yapılacak işbirlikleri de protokol kapsamında yer aldı.

İmzalanan protokolle, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda üniversite tarafından destek sağlanması karara bağlandı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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