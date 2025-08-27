Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Gözaltında

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı ve çalındığı düşünülen hayvanı buldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıkkaya Mahallesi'nde İsmail Yavuz'a ait küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla çalındığı iddia edilen keçi yol kenarında bulundu.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
500
