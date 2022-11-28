Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı, kardeşleri korumaya alındı

Gaziantep'te bir evde 5 yaşındaki küçük kızı Firdevs'i aç bırakıp darbederek şiddet uyguladığı belirlenerek gözaltına alınan anne tutuklandı. Firdevs'in 3 kardeşi ise devlet korumasına alındı.

Gaziantep Onur Mahallesi'nde yaşayan Cihan Yıldız, köyde zeytin toplamaya gitti ve cumartesi günü geri döndüğü evinde kızı Firdevs'i darbedilmiş olarak buldu.

TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve aç bırakılıp, şiddet gördüğü tespit edilen küçük Firdevs, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak Firdevs'in yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan annesi Fatma Yıldız gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yıldız, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hurdacılık yapan Cihan Yıldız, eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürerken, diğer çocukları Mehmet Serdar (6), Haydar Cemil (3) ve Ömer İsrafil'e (1) bakamadığını söyledi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşananların ardından babanın kimsesi olamadığı için bakamadığını söylediği 3 kardeş, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" paylaşımını yaptı.