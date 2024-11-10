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Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem

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Ailesinin kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını görünce ağlamaya başlayan küçük, "Ben bu pastayı üfleyemem ki. Atamız öldü" dedi. Aile, 10 Kasım'ın yarın olduğunu söylerken, küçük çocuğu görüntüleri duygulandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal ettiği 10 Kasım 1938'in yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anıldı. Atatürk'e olan sevgisinden doğum günü pastasını üflemek istemeyen küçük çocuğun videosu ize izleyenleri duygulandırdı.

"ATAMIZ ÖLDÜ"

Ailesi, yeni yaşına giren küçük çocuğa sürpriz doğum günü hazırladı. Bir anda doğum günü pastasını karşısında gören çocuk ağlamaya başladı. "Ben bu pastayı üfleyemem." diyen küçük çocuk, "Neden?" sorusuna, "Atamız öldü." yanıtını verdi.

Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMR CAMEL:

bende 10 kasımda doğdum hayatada doğum günü kutlamam 11 kasımdan sonra

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