'Her şeyi devletten beklememek lazım' diyerek, köy yolunu traktörle açtılar

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, Küçük Aküzüm köyü sakinleri muhtar Teoman Gelekçi öncülüğünde traktörleriyle yol açma çalışması başlattı. Köylüler, kendi imkanlarıyla yolları temizleyerek ulaşımı sağladılar.

KARS'ın Akyaka ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Küçük Aküzüm köyünde yaşayanlar, muhtar Teoman Gelekçi öncülüğünde, "Her şeyi devletten beklememek gerekir" diyerek, traktörleriyle köy içi yolları ulaşıma açtı.

Kent genelinde yüzlerce köy yolunun kapanmasıyla yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekiplerine destek olmak isteyen Küçük Aküzüm köyünde yaşayanlar, muhtar Teoman Gelekçi öncülüğünde bir araya geldi. Köye ait 2 traktörün arkasına takılan ekipmanlarla, yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından köy içi yollar tamamen kardan temizlendi. Çalışma sadece Küçük Aküzüm köyü ile sınırlı kalmadı. Bölge için kritik öneme sahip olan ve civar köylerin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan asma köprü güzergahı da köylülerin gayretiyle ulaşıma açıldı. Bu sayede bölgedeki ulaşım ağı yeniden işler hale getirilip günlük yaşam normale döndürüldü.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'

Çalışmaları koordine eden muhtar Teoman Gelekçi, imece usulü çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu tür zorlu hava şartlarında sorumluluk hepimize düşüyor. Her şeyi devletten beklemek yerine, kendi imkanlarımızı seferber ederek İl Özel İdaresi ekiplerimizin yükünü hafifletmek istedik. Traktörlerini ve emeğini esirgemeyen tüm köylülerime, gösterdikleri büyük fedakarlık için sonsuz teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
