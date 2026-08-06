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Karasu Çayı'nda Küçük Ak Balıkçıllar Ağaçları Beyaza Bürüdü

Karasu Çayı'nda Küçük Ak Balıkçıllar Ağaçları Beyaza Bürüdü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Karasu Çayı sulak alanında toplanan küçük ak balıkçıllar, dinlenmek için kondukları ağaçlarda beyaz bir görüntü oluşturdu. Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı yakınındaki bölge, zengin ekosistemiyle yerli ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Tahtaköprü Barajı'nı besleyen çay çevresindeki sulak alanlar, kuşlar için önemli yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Karasu Çayı üzerindeki sulak alanda bir araya gelen çok sayıdaki küçük ak balıkçıl, dinlenmek için kondukları ağaçları adeta beyaza bürüdü.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nın yanından geçen Karasu Çayı, kanallar aracılığıyla Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'na ulaşıyor. Zengin sulak alan ekosistemine sahip bölge, yıl boyunca çok sayıda yerli ve göçmen kuş türüne yaşam alanı sunuyor.

Öğle saatlerinde sıcak havanın etkisiyle ağaçların dallarında toplu halde dinlenen küçük ak balıkçıllar, oluşturdukları beyaz görüntüyle doğaseverlerin ve bölge sakinlerinin ilgisini çekti.

Tahtaköprü Baraj Gölü ile Karasu Çayı çevresindeki sulak alanlar, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kapsamında çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçmiş yıllarda yapılan resmi kuş sayımlarında bölgede 13 familyaya ait 22 türden 6 bin 447 kuş kayıt altına alındı.

Karasu Çayı, Tahtaköprü Baraj Gölü'nü besleyerek Amik Ovası'nın sulanmasına katkı sağlarken, çay boyunca oluşan sulak alanlar kuşlar için önemli dinlenme, beslenme ve barınma noktaları olarak öne çıkıyor. Bölgedeki doğal yaşam, her mevsim farklı kuş türlerinin oluşturduğu zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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