Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır, kuzeni olduğunu iddia ettiği küçücük çocukla dudak dudağa öpüşüp o anları paylaştı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Kalebayır, "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" sözleriyle kendini savundu.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLA DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜ

Sosyal medya platformu TikTok'taki rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Duygu Özgül Kalebayır ismiyle paylaşımlar yapan bir kadın, kuzeni olduğunu söylediği küçücük çocukla dudak dudağa öpüştü. O anları paylaşan Kalebayır, videoda skandal ifadeler kullandı.

"YALADIN SANKİ"

Kalebayır dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz öpmedin. Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun." dedi.

"AİLESİ YANIMDAYDI"

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kalebayır açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Kalebayır, şu sözlerle kendini savundu: "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."