Üye Girişi
Haberler

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TikTok'ta Duygu Özgül Kalebayır isimli bir kullanıcı, kuzeni olduğunu söylediği küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürüp o anları paylaştı. "Ben dudak seviyorum. Yaladın sanki biraz öpmedin." diyen kadın, mide bulandıran görüntüler için, "Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" şeklinde skandal bir savunma yaptı.

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır, kuzeni olduğunu iddia ettiği küçücük çocukla dudak dudağa öpüşüp o anları paylaştı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Kalebayır, "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" sözleriyle kendini savundu.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLA DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜ

Sosyal medya platformu TikTok'taki rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Duygu Özgül Kalebayır ismiyle paylaşımlar yapan bir kadın, kuzeni olduğunu söylediği küçücük çocukla dudak dudağa öpüştü. O anları paylaşan Kalebayır, videoda skandal ifadeler kullandı.

"YALADIN SANKİ"

Kalebayır dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz öpmedin. Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun." dedi.

"AİLESİ YANIMDAYDI"

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kalebayır açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Kalebayır, şu sözlerle kendini savundu: "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Çocuk Güncel Haberler

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi
500

Yorumlar (12)

Abdullah KARAMAN:

Dikkat edin tenha yerlere çekilmiş camlarına koyu siyah film çekilmiş araçların içindeki kadınların yüzde 90 ı bu kapalılar. Enteresan.

115
33
yanıtYanıtla
İSKOÇYALI:

İş bulabilmek, malum yerlere yaranabilmek, parayı götürebilmek için dümenden kapanıyorlar, bunun gibi nelerini gördüm ben.

yanıt24
yanıt7
cüneyt evin:

Merak ediyorum tam olarak emin kinustguna göre senidemi tenha köşede sıkıştırıp öptüler

yanıt8
yanıt1
Abdullah KARAMAN:

Cüneyt... acaba o araçlardan birini kullananlardan biri olabilir miyim ;))) :)))

yanıt1
yanıt1
Murat Celik:

merak etme Büyüyünce de öpecek seni

105
2
yanıtYanıtla
Caner Alp:

Tam yorum yazacaktım arkadaş en isabetli yorumu yapmış zaten.

yanıt39
yanıt1
Onemli Degil:

Itina Ile Opulur..Sikayetci de Olunmazz..Trubinlere Oynamaya Gerek Yok, Bana Oynayin..

27
3
yanıtYanıtla
Can :

Tiktok gençleri bataklığa götüren uygulama, ülke bu gidişle kendi kendini yok edecek.

27
1
yanıtYanıtla
Misafir:

Kız sözde kapalı. Heyt be

18
2
yanıtYanıtla
orhan bayram:

Yine bir kapalı vakası

12
5
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title