Haberler

Kucağındaki kediye şiddet uyguladığı anlar kamerada

Kucağındaki kediye şiddet uyguladığı anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisinde sahada
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçağın iki lastiği patladı

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar
'İkizler' suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var

"İkizler" suç örgütüne ikinci dalga operasyon
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var