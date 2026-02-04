Haberler

Düştüğü havalandırma boşluğundan halatla kurtarıldı

Düştüğü havalandırma boşluğundan halatla kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te bir restoranda havalandırma boşluğunu temizlemek isteyen Kübra Kaya dengesini kaybederek düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından halatla kurtarılan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te restoranda temizlemek istediği havalandırma boşluğuna düşen Kübra Kaya, ekipler tarafından halatla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir binanın 2'nci katındaki restoranda meydana geldi. Havalandırma boşluğunu temizlemek isteyen Kübra Kaya, dengesini kaybederek düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar alanda yürütülen dikkatli çalışma sonucu havalandırma boşluğuna girerek Kaya'ya ulaştı. İtfaiye ekipleri, Kübra Kaya'yı halatla bulunduğu yerden çıkararak, güvenli alana aldı. Kaya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı