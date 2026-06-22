Futbolcu Cinayeti Davasında İlk Duruşma: Sanık Aleyna'dan Çarpıcı Savunma

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görülüyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, "Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi, öyle indi arabadan daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşandı. Daha sonra Alaattin beni vıp araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görülüyor. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'SİLAH BİR ANDA PATLADI'

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben arabayı verdim akşamında biz Aleyna ile bulaşacaktık. Benim şahsi binek aracıma sığmayacağını düşündüm. Babamın arabası Vito ile gidebileceğimi söyledi. Müzik stüdyosunun olduğu sokağa girdik. Beyaz bir otomobil vardı. Aracı görünce Aleyna panikledi. Ben de araçtan indim, yüzük parmağımdan aracın ön kapısına vurdum ve içeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler, ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlamadım. Şahıs beni içeri çektiği zaman bacağının arasında parlak birşey gördüm. Sonrasında Vito'ya bindik Mustafa bey ve Aleyna ile, sonra Aleyna'ya Mert'i aramasını söyledim. Birşey olduysa ambulansı arasınlar diye. Ben olayın şokuyla ne olduğunu anlamadım. Babam yurtdışında olduğu için onun yakını olan Metin amcama gittim, metin amcama Aleyna ile gittik. AVM'ye gittik daha sonrasında Aksaray'a gittik, Engin Abi ile daha sonra başka bir AVM'ye gittik. Bir sonraki gün zaten polisler bizi aldı. Aleyna bizden Metin amcama gittikten sonra bizden ayrıldı. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Silah taşıdığımı sadece Mustafa Bey bilir, silahım hep torpido da duruyor. Zaten buradan gidelim tehlikeli olabilir dedi. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım" dedi.

'ALAATTİN'İN İLK DEFA SİLAH TAŞIDIĞINI GÖRDÜM'

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise savunmasında, "Sayın hakim ben biraz detaylı konuşmak istiyorum. Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Yalçın bir önceki konuşmada 'Canbay çok kötü' dedi, ikinci konuşmada telefonu aldı ve 'Hayatında biri varsa kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de korktum, 'Hayatımda kimse yok' dedim onu sakinleştirmek istedim. Daha sonra aracın içerisindeyken Yalçın aradı, 'Stüdyoya dön' dedi ben de dönmeyeceğimi söyledim, yemek yemeğe gittik biz. Yemekteyken üstü kapalı şekilde Alaattin'e söyledim. Anneme de söyledim Yalçın ve Kubilay'ın bizi barıştırmak için geldiğini söyledim, bana 'Gel' dedi. Olay anında ben ilk defa Alattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi, öyle indi arabadan daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşandı. Daha sonra Alaattin beni vıp araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Sonra 'Bertin'i aradım ambulans çağır ya da ben çağıracağım' dedim. Sonra bir daha Bertin'i aradım 'Bana birşey olmadığını söyle' dedim o da bana 'Bir kişi yerde yatıyor' dedi. Bertin beni anneme bıraktı, daha sonra polisler geldi. Telefonumu kapatmadım, telefonumdan hiçbirşey silmedim" diye konuştu.

'NEDEN OĞLUMA "AYAKÇI" DEDİN'

Savunma sonrası Kubilay'ın annesi Aleyna'ya "Sen benim oğlumu ne zamandır tanıyorsun" diye sordu. Kalaycıoğlu ise, "1,5 yıldır" dedi. Anne Ülker Kundakçı "Neden oğluma ayakçı dedin" sorusunu yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu ise soruya "Hiçbir maddi gerekçe görmeden yardım ediyordu." yanıtını verdi. Baba Cemil Kundakçı se Kalaycıoğlu'na "Neden Kubilay'ı sormadın" derken Kalaycıoğlu yanıt olarak, "Ben Kubilay'ın öldüğünü eve gidince öğrendim" şeklinde cevap verdi.

'KİMİN SİLAHININ PATLADIĞINI GÖREMEDİM'

Tutuklu sanık Mustafa Recep savunmasında, " Ben o gece evimdeydim ailemle birlikte oturuyordum. Alaattin bey mesaj attı, 'Abi rica etsem aracımı alır mısınız' dedi. Ben de 'Tamam' dedim, bana anahtarı verdiler. Hüseyin Bey ile Vito ile gittik, dar bir sokağa girdi biz de girdik, durduk patronum olduğu için arkasındaydım zaten hep böyle. Alaattin Bey indi kapıya tıkladı, sonra kapı açıldı, Alaattin Beyi içeri çekti biz de arkasındaydık, daha sonra arbede oldu, silah patladı, kimin silahının patladığını görmedim, panik halinde oradan nasıl çıktığımı bilmiyorum " dedi.

'ARBEDE YAŞANDI'

Tutuklu sanık Hüseyin Avcı ise savunmasında, "Alaattin Bey aradı 'Benim araç Ataşehir'den araç alınacak onu alır mısın' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. 'Taksiyle mi gideceğim' dedim 'Yok Mustafa ile Vito ile gideceksiniz' dedi, 'Tamam' dedim. Daha sonra sokağa geldiğimizde Mustafa abi aracın çakarlarını açtı bizi fark etsinler diye, daha sonra beyaz otomobili gördüm, daha sonra Alaattin Bey araca yaklaştı, sonra arbede yaşandı, panik olduk ve aracı geri geri sokaktan çıktık" diye konuştu +++

Kaynak: Demirören Haber Ajansı