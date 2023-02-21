Kocaeli'de kubbe onarımı sırasında fenalaşan işçiyi itfaiye merdivenle indirdi
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kubbe onarımı için caminin üzerinde çalıştığı sırada fenalaşan inşaat işçisi Orhan Gedikli mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Gedikli ambulansla hastaneye götürüldü.
Saat 15.30'da Kuzey Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami'de meydana gelen olayda, kubbe onarımı için caminin üzerinde çalışan inşaat işçisi Orhan Gedikli (49) fenalaştı. İnşaat işçisine ilk olarak mesai arkadaşları yardım etti.
İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLE İNDİRDİ
Bulunduğu alandan indirilemeyince, işçiler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Orhan Gedikli'yi merdivenli araçla mahsur kaldığı yerden indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Daha önceden kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen işçi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.