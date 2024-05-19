Küba'ya İlk Uçuş Gerçekleşti

Dosya Boyutu: 66.15 MB

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mayıs 2024

Uçağın Küba'ya varış anından çeşitli görüntüler

Küba ve Çin arasındaki hava bağlantısını yeniden başlatan ilk uçuş Cuma günü İspanya duraklamalı olarak Havana'ya ulaştı. Kübalı yetkililer, bunun iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendireceğini ve etkileşimi kolaylaştıracağını belirtti.

Air China'ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda geleneksel su selamıyla karşılandı.

İki ülke arasındaki yolcu trafiği arttıkça, haftada iki uçuşla başlayan seferlerin sıklığının da artması bekleniyor.

Air China, Çin ile Küba arasındaki tek doğrudan uçuş olan Beijing-Madrid-Havana hattını yeniden başlatana kadar Çin'den Küba'ya doğrudan uçuş yoktu.

Uçuşlar, Kovid-19 pandemisi sırasında askıya alınmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor. (XHTV)