Küba, Kito'daki büyükelçiliğinin tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

Küba Dışişleri Bakanlığı, Ekvador hükümetinin Kito Büyükelçisi Basilio Gutierrez'i "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından, büyükelçiliğin tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Küba Dışişleri Bakanlığından Gutierrez'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesi sonrası yapılan açıklamada, Ekvador'un bu eyleminin "tek taraflı ve dostane olmadığı" yinelendi.

Açıklamada, Kito'daki büyükelçiliğin tüm faaliyetlerini durdurduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Ekvador hükümeti, Büyükelçi Gutierrez dahil tüm Kübalı diplomatik personelin 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini ve bu kararın Küba makamlarına iletildiğini bildirmişti.

Ulusal basında yer alan haberlerde de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın talimatıyla Havana Büyükelçisi'nin de geri çağrıldığı ve Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yönelik sürecin başlatıldığı iddia edilmişti.

Haberde ayrıca başkent Kito'daki Küba Büyükelçiliği çevresinde ağır silahlı çok sayıda asker ve polisin devriye gezdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Noboa'nın Küba ile ilgili aldığı karar, ABD'de Başkan Donald Trump'ın da katılacağı Latin Amerika liderler zirvesi öncesine denk geldi.

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin Küba Büyükelçisi'ni "istenmeyen kişi" ilan etme kararının "keyfi ve gerekçesiz" olduğu belirtilmişti.