Küba: ABD'nin Bize Saldırmak İçin Hiçbir Geçerli Gerekçesi Bulunmuyor

HAVANA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba'ya bir saldırı başlatmak için hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, bir ABD saldırısının ölüm ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD'li Politico haber portalının haberine çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Fernandez de Cossio, "Kendi askerleri arasında kesin şekilde can kaybı yaşanacak olmasının yanı sıra öldürmeyi, sakat bırakmayı ve yıkım ve sefalete yol açmayı haklı çıkarabilecek hiçbir gerekçeleri yok, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Politico'yu Washington'ı savaşa teşvik etmekle suçlayan Fernandez de Cossio, portalda yer alan, ABD ordusunun Küba'ya saldırmak için yalnızca "Donald Trump'tan gelecek nihai onayı" beklediği yönündeki iddiaları sert dille eleştirdi.

Politico çarşamba günkü haberinde, "Pentagon, Küba'ya askeri bir saldırı başlatılması için gerekli birlik ve silahları konuşlandırmak üzere aylardır hazırlık yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

2026 yılının başından bu yana Küba'ya yönelik yeni önlemler açıklayan ABD, bu kapsamda adaya petrol tedarik eden ülkeleri hedef alan kısıtlamalar ve Kübalı kurum ve yetkililere yönelik ek yaptırımlar uygulamaya koydu.

ABD Güney Saha Komutanlığı da 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçak gemisi, gemideki hava kanadı ve en az bir güdümlü füze muhribini içeren Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu'nun Karayipler'e ulaştığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı ise Küba Devrimi lideri Raul Castro hakkında, Castro karşıtı "Brothers to the Rescue" (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki uçağın 1996 yılında düşürülmesinde rol oynadığı suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Küba yakınlarındaki gözetleme ve istihbarat uçuşlarında son zamanlarda artış gözlemleniyor.

