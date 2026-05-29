Haberler

Küba: ABD'nin Bize Saldırmak İçin Hiçbir Geçerli Gerekçesi Bulunmuyor

Küba: ABD'nin Bize Saldırmak İçin Hiçbir Geçerli Gerekçesi Bulunmuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba'ya saldırmak için hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, olası bir saldırının ölüm ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu. Ayrıca ABD'li Politico portalını savaşa teşvik etmekle suçladı.

HAVANA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba'ya bir saldırı başlatmak için hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, bir ABD saldırısının ölüm ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD'li Politico haber portalının haberine çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Fernandez de Cossio, "Kendi askerleri arasında kesin şekilde can kaybı yaşanacak olmasının yanı sıra öldürmeyi, sakat bırakmayı ve yıkım ve sefalete yol açmayı haklı çıkarabilecek hiçbir gerekçeleri yok, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Politico'yu Washington'ı savaşa teşvik etmekle suçlayan Fernandez de Cossio, portalda yer alan, ABD ordusunun Küba'ya saldırmak için yalnızca "Donald Trump'tan gelecek nihai onayı" beklediği yönündeki iddiaları sert dille eleştirdi.

Politico çarşamba günkü haberinde, "Pentagon, Küba'ya askeri bir saldırı başlatılması için gerekli birlik ve silahları konuşlandırmak üzere aylardır hazırlık yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

2026 yılının başından bu yana Küba'ya yönelik yeni önlemler açıklayan ABD, bu kapsamda adaya petrol tedarik eden ülkeleri hedef alan kısıtlamalar ve Kübalı kurum ve yetkililere yönelik ek yaptırımlar uygulamaya koydu.

ABD Güney Saha Komutanlığı da 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçak gemisi, gemideki hava kanadı ve en az bir güdümlü füze muhribini içeren Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu'nun Karayipler'e ulaştığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı ise Küba Devrimi lideri Raul Castro hakkında, Castro karşıtı "Brothers to the Rescue" (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki uçağın 1996 yılında düşürülmesinde rol oynadığı suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Küba yakınlarındaki gözetleme ve istihbarat uçuşlarında son zamanlarda artış gözlemleniyor.

Kaynak: Xinhua
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu

Kırmızı alarm! Rus İHA'sı, NATO üyesi ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor

Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı