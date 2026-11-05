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Küba'da şebeke suyu kesintileri 2,6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor

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Küba'da şebeke suyu kesintileri 2,6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor
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Ulusal Su Kaynakları Enstitüsü Başkanı Rodriguez, Salı itibarıyla 2 milyon 681 bin 770 kişinin su kesintilerinden etkilendiğini açıkladı. Başkent Havana'da 536.000 kişi etkilenirken, kesintilerin yüzde 25'inin pompalama ekipmanlarındaki sorunlardan kaynaklandığı belirtildi.

HAVANA, 5 Kasım (Xinhua) -- Küba'da 2,6 milyondan fazla kişi şebeke suyu hizmetindeki kesintilerden etkileniyor.

Ulusal Su Kaynakları Enstitüsü Başkanı Antonio Rodriguez, Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel'in sunduğu ve devlet radyosu Radio Rebelde'de yayımlanan programda, "Salı günü itibarıyla 2.681.770 kişi şebeke suyu sistemindeki kesintilerden etkileniyor" dedi.

Rodriguez, kesintilerin yüzde 25'inin su pompalama ekipmanlarındaki sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

Başkent Havana'da ise 536.000 kişi kesintilerden etkilenirken, bu sayı ülkenin eyaletleri arasında en yüksek rakam oldu.

Rodriguez, Havana'daki sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla başkentin üç su temin kaynağını destekleyecek toplam 200 megavat kapasiteli 10 güneş enerjisi santrali ile enerji depolama sistemlerinin kurulmasının planlandığını açıkladı.

Projenin Ağustos 2027'ye kadar tamamlanması planlanırken, sürenin kısaltılması için çalışmalar yürütülüyor.

Diaz-Canel ise sorunun eskiyen altyapı ve gerekli ölçekte yapılmayan bakımdan kaynaklandığını belirterek su pompalamak ve elektrik üretmek için gerekli yakıtın teminini kısıtlayan enerji krizinin de sorunu derinleştirdiğini belirtti.

Diaz-Canel ayrıca ABD'nin Küba'ya yönelik ticaret ambargosunu krize yol açan temel unsurlardan biri olarak gösterdi.

Küba hükümeti, su temininin elektrik enerjisine bağımlılığını azaltmak amacıyla şebeke altyapısını ve pompalama sistemlerini yenilemeye yönelik kapsamlı bir program hazırlamayı planlıyor.

Kaynak: Xinhua
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