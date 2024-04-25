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Kuaförlerden Sosyal Sorumluluk Projesi: Öğrencilere Ücretsiz Saç Bakımı

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Samsun'un Atakum ilçesinde farklı iş yerlerinde çalışan 3 kuaförün başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal bölgedeki ve özel eğitim alan öğrencilerin saç bakımı yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde farklı iş yerlerinde çalışan 3 kuaförün başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal bölgedeki ve özel eğitim alan öğrencilerin saç bakımı yapıldı.

Atakum ilçesinde kuaförlük yapan Fatih Arslan, Haldun Çubukçu ve Emrah Arslan, kırsal kesimdeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile özel eğitim alan öğrencilere mutluluk yaşatmak için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Önce kırsal bölgedeki okullara giden kuaför arkadaşlar, daha sonra İlkadım Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim gören 105 öğrencinin saç bakımını yaptı.

Fatih Arslan, AA muhabirine, Samsun'a uzak kırsal bölge okulları ile özel eğitim alan bireylerin saç bakımı yaptırmakta zorluk çektiğini, bu nedenle bu öğrencilere ücretsiz saç bakım hizmeti vermek istediklerini söyledi.

Çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Arslan, tüm kuaför arkadaşlarını bu tür sosyal sorumluluk projelerine katkı vermeye davet etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Fatih Akçay ise okullarında özel çocuklara meslek edindirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Amacımız bu çocuklarımızı hayata kazandırabilmek, sosyalleştirebilmektir. Okulumuzdaki atölyelerimizde çocuklarımızı topluma kazandırırken, aynı zamanda meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın görünüm olarak öz güven sahibi olabilmesi adına gönüllü 3 kuaförün desteğiyle etkinlik yaptık. Özel eğitim alan kız ve erkek öğrencilerimiz tek tek saç bakımı yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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