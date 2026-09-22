Haberler

KTÜ Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri Ankara Güdül Belediyesini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KTÜ Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri Ankara Güdül Belediyesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri, akademik çalışmaları kapsamında Ankara'nın Güdül ilçesinde incelemelerde bulundu. Güdül Belediyesini ziyaret eden öğrenciler, Başkan Mehmet Doğanay ile görüştü; Doğanay çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri, akademik çalışmaları kapsamında Ankara'nın Güdül ilçesinde incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Sanem Özen Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Beyza Karadeniz'in rehberliğindeki öğrenciler, çalışma alanı olarak belirledikleri Güdül'de ilçenin sosyal, ekonomik, tarihi ve fiziki yapısını yerinde inceledi.

Teknik gezi kapsamında Güdül Belediyesini de ziyaret eden öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ile bir araya geldi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilçeyi yerinde tanımalarına ve akademik çalışmalarını yürütmelerine belediye olarak destek verdiklerini belirtti.

İlçenin tarihi, mimari, sosyal ve ekonomik yapısının akademik çalışmalarla ortaya konulmasının Güdül açısından önemli olduğunu ifade eden Doğanay, öğrencilerin ilçeye yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Doğanay, ziyaretleri dolayısıyla öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

Polis saklandığı yeri buldu! Cinayet silahını kendine çevirdi
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
İnternetten 30 tabak sipariş etti, kargodan kot pantolon çıktı! Kıyafetlerin arasında Almanya'ya ait aşı kartı bulundu

Kargodan çıkanlar şoke etti! Kıyafetlerin arasında o kart vardı
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı