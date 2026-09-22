KTÜ Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri Ankara Güdül Belediyesini ziyaret etti

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri, akademik çalışmaları kapsamında Ankara'nın Güdül ilçesinde incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Sanem Özen Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Beyza Karadeniz'in rehberliğindeki öğrenciler, çalışma alanı olarak belirledikleri Güdül'de ilçenin sosyal, ekonomik, tarihi ve fiziki yapısını yerinde inceledi.

Teknik gezi kapsamında Güdül Belediyesini de ziyaret eden öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ile bir araya geldi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilçeyi yerinde tanımalarına ve akademik çalışmalarını yürütmelerine belediye olarak destek verdiklerini belirtti.

İlçenin tarihi, mimari, sosyal ve ekonomik yapısının akademik çalışmalarla ortaya konulmasının Güdül açısından önemli olduğunu ifade eden Doğanay, öğrencilerin ilçeye yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Doğanay, ziyaretleri dolayısıyla öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA