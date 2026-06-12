KTÜ'lü mühendis adayları hayatı kolaylaştıran projelerini sergiledi

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri '20'nci düşünden gerçeğine bitime projeleri' adlı sergiyle hünerlerini sergiledi. Bölüm öğrencisi Ömer Musa Cebeci, "Projemiz farklı toprak türlerinde yetiştirilebilecek bitki türlerini öneren bir sistem. Toprakta hangi bitki türlerini yetiştirebileceğimiz, ya da mısır yetiştirmek istiyorsak neler yapabileceğimizi bize öneren bir sistem geliştirdik" dedi.

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri düzenlenen '20'nci Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisi'nde tanıttı. Mühendislik Fakültesi'nde açılan sergide, farklı alanlarda geliştirilen 59 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğü sergide; tarım teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı cihazlar, otonom uygulamalar ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik projeler yer aldı. Sergi boyunca öğrenciler, geliştirdikleri sistemlerin çalışma prensiplerini akademisyenler, sektör temsilcileri ve ziyaretçilere anlattı. Projeler arasında dikkat çeken çalışmalardan biri, toprak analizine göre üreticilere bitki önerisinde bulunan akıllı tarım sistemi olurken, diğeri ise özellikle yaşlı ve engelli bireylerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen elektrikli araçlarda kablosuz şarj sistemi oldu.

'BU PROJELER ÖĞRENCİLERİMİZİN BECERİLERİNİN GÖSTERGELERİDİR'

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol, öğrencilerin projelerini değerlendirerek, "Bizim mühendislik fakültesi olarak ana çıktımız; toplumsal katkıdır. Bilginin toplumun kullanabileceği seviyede aktarılması ve üretime geçirilmesi önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimiz 4 yıl boyunca gördükleri teorik bilgileri toplumun kullanabileceği pratik alanları yansıtma şeklinin projelerini oluşturdular. Burada tarımdan elektrikli araçlara kadar çok farklı alanlarda yapılan projeler mevcut. Bunlardan bazıları TUSAŞ tarafından, bazıları TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, bazıları da bizim üniversitemiz tarafından desteklenmiştir. 59 tane grupsal şeklinde projelerden oluşuyor. Bu bizim öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin ne kadar kaliteli olduğunu ve öğrencilerinde ortaya teknolojik anlamda ne koyabileceği, becerilerinin de göstergesidir" dedi.

'CİHAZIMIZ TOPRAK TÜRÜNE UYGUN BİTKİYİ ÖNERİYOR'

Bölüm öğrencilerinden Ömer Musa Cebeci, toprak analizi ve toprağa uygun bitki uygunluğunu gösteren projelerine ilişkin, "Projemiz farklı toprak türlerinde yetiştirilebilecek bitki türlerini öneren bir sistem. Karadeniz Bölgesi'nde toprak yapısı çok değişken, aynı tarla içerisinde farklı toprak türleriyle karşılaşabiliyoruz. Cihazımızı toprağa yerleştirdiğimizde evdeki alıcı sistemine yönlendiriyoruz. Bu alıcı vasıtasıyla mobil uygulama ara yüzünden o toprakta hangi bitki türlerini yetiştirebileceğimiz, ya da mısır yetiştirmek istiyorsak neler yapabileceğimizi bize öneren bir sistem geliştirdik. Bu şekilde buna benzer çalışmalar yok. Yakın konsepteler var ama mobil uygulama aracılığıyla karar-destek sistemimiz var. Bitki puanlama sistemi de var. Hangi bitkinin elverişli olduğunu yüzdesel olarak gösteriyor. BU konuda örnek bir çalışma yok. Cihaz tasarım da bizlere ait. Güneş enerjisiyle kendine yetebilen bir sistemi vardır" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERİMİZE KOLAYLIK OLSUN İSTEDİK'

Bölüm öğrencilerinden Erkam Çavdarcı, elektrikli araçların kablosuz şarjının verimli kullanılması için geliştirdikleri projeye ilişkin, " Kablosuz araç şarj istasyonu yapmaya çalıştık. Araç istasyona yaklaştığı zaman araçla şarj yeri arasındaki mesafede verimsizlik ve kayıp olmaması için arabaya cihazı yapıştırarak şarj olayını daha verimli hale getirmeye çalıştık. Bunu daha otonom hale getirmeye çalışıyoruz. Engelli, yaşlı bireylerimize kolaylık olsun diye ve hayatını kolaylaştırmak isteyenler için yaptık. Arabasının ekranında park et tuşunu bastığı zaman park işlemi gerçekleşince dizayn ettiğimiz motorlarla beraber araca doğru yükselen cihazımız aşağıdan yukarıya aracın bataryasına dek gelerek maksimum verimle şarj etmeye çalışıyor. Engelli bireylerimiz evlerine geldiği zaman indikten sonra kablo takma derdi yaşamamasını planladık" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı