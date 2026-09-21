KTÜ 2026-2027 akademik yılını törenle açtı, devlet üniversiteleri arasında 18. oldu

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Kanuni Kampüsü Atatürk Gençlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Prof. Dr. Çuvalcı, üniversitenin köklü geçmişinden aldığı güçle bilim, teknoloji, eğitim ve araştırma alanlarında gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Çuvalcı, üniversitenin elde ettiği başarılarda KTÜ ailesinin emeğinin bulunduğunu dile getirerek, "Üniversitemiz, akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin azmi ve yüksek motivasyonu, KTÜ ailesi ile şehrimizin güçlü desteği sayesinde birçok önemli projeyi hayata geçirmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir konuma ulaşmıştır." dedi.

KTÜ'nün Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022 yılında "Araştırma Üniversitesi" ilan edildiğini hatırlatan Çuvalcı, 2025 yılı performansının değerlendirildiği Araştırma Üniversiteleri 2026 Sıralamasında ise üniversitenin bir basamak daha yükselerek devlet üniversiteleri arasında 18'inci sırada yer aldığını ifade etti.

Çuvalcı, üniversite bünyesinde bir süre önce Afet Araştırma Enstitüsü'nün kurulduğunu, yeni enstitünün üniversitenin bilimsel kapasitesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Törene, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Cemil Rakıcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA