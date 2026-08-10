Haberler

KSBÜ'de Öğrenci Yaşam Merkezi Temeli Atıldı

KSBÜ'de Öğrenci Yaşam Merkezi Temeli Atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü'nde, içinde yemekhane, kütüphane, sosyal alanlar ve sağlık merkezi barındıracak 4 bin 800 metrekarelik tesisin temeli atıldı. Vali Musa Işın ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin'in katıldığı törende, yaklaşık 350 milyon liraya mal olacak projenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Tesis, öğrencilere modern çalışma alanları, kafeterya, kuaför ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde 4 bin 800 metrekarelik alana inşa edilecek, içinde yemekhane, kütüphane, sosyal alanlar ve sağlık merkezinin yer alacağı tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Musa Işın, KSBÜ'nün her geçen gün geliştiğini ve genç bir üniversite olmasına rağmen kurumsallaşma sürecini hızla tamamladığını söyledi.

Tesisin üniversiteye ve öğrencilere önemli katkı sağlayacağını belirten Işın, "İnşallah kısa bir sürede buradaki inşaat bitecek ve hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. İlimizde daha büyük hizmetler yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise tesisin teknik ayrıntıları ve işlevine ilişkin bilgi vererek projenin yaklaşık 350 milyon lira maliyetle hayata geçirildiğini bildirdi.

Binanın 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"İnşallah müteahhit firmamızın söylediğine göre 1 yıl içerisinde de bize teslim edecekler. O nedenle bu bina bittiği zaman içerisinde hem personel-öğrenci yemekhanesi, öğrenci sosyal yaşam alanları, öğrencilerin ders çalışma mekanları, kütüphane, küçük bir konferans salonu, kuaförü, kafeleri, restoranlar, aynı şekilde psikoloğu, diyetisyeni ve sağlık alanı, aile sağlığı merkezi gibi bir merkez, Mediko dediğimiz merkez olacak."

Vali Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin ve protokol üyeleri, butona basarak inşaatın ilk harcını döktü.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni...
Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı

Görenleri şaşkına çeviren doğum: Çift başlı kuzu bir saat yaşayabildi
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu