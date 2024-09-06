Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı
Diyarbakır'da 17 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken ekipler ikiye ayrılarak tüm izlerin peşine düştü. Bir ekip 21 Ağustos 15.15'ten öncesini, diğer ekip ise bu saatten sonrasını araştırıyor. Ayrıca sosyal medya için de ayrı bir ekip kuruldu.
Diyarbakır'da kayıp olan 8 yaşındaki Narin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 17. gününde de devam ediyor. Ekipler, son olarak Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta, görüntüleme cihazlarıyla detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Bölgede arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
EKİPLER İKİYE AYRILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'i bulmak için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama ekipleri, iki ayrı gruba ayrılarak farklı zaman dilimlerine odaklanıyor.
KRİTİK SAAT: 15.15
Bir ekip, Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos saat 15.15 öncesini incelerken, diğer ekip ise bu saatten sonrasını araştırıyor. Bölgeden gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bölgedeki çalışmalara iz sürme köpekleri de destek veriyor.
SOSYAL MEDYA İÇİN AYRI EKİP
Sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekip görev yapıyor. O ekipler de sosyal medyada Narin'le ilgili çalışma yürütüyor.