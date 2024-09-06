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Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

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Diyarbakır'da 17 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken ekipler ikiye ayrılarak tüm izlerin peşine düştü. Bir ekip 21 Ağustos 15.15'ten öncesini, diğer ekip ise bu saatten sonrasını araştırıyor. Ayrıca sosyal medya için de ayrı bir ekip kuruldu.

Diyarbakır'da kayıp olan 8 yaşındaki Narin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 17. gününde de devam ediyor. Ekipler, son olarak Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta, görüntüleme cihazlarıyla detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Bölgede arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'i bulmak için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama ekipleri, iki ayrı gruba ayrılarak farklı zaman dilimlerine odaklanıyor.

Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

KRİTİK SAAT: 15.15

Bir ekip, Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos saat 15.15 öncesini incelerken, diğer ekip ise bu saatten sonrasını araştırıyor. Bölgeden gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bölgedeki çalışmalara iz sürme köpekleri de destek veriyor.

Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

SOSYAL MEDYA İÇİN AYRI EKİP

Sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekip görev yapıyor. O ekipler de sosyal medyada Narin'le ilgili çalışma yürütüyor.

Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Diyarbakır Güncel Medya

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Yorumlar (14)

Emre null:

ulke nin evliyalara ermislere ihtiyacı var hem boyle bilinmeyen çözülemeyen doğaüstü konuların çözülmesi için hem İstanbul depremi gibi depremlerin önceden bilinmesi için mesela evliya olsa İstanbul depreminin tarihini önceden bilir o gün halkimiz devletimiz tarafından toplanma alanlarina götürülür deprem geçince tekrar evlerine gider Diyanetimiz tasavvuf okullari açmalı evliya yetiştirilmeli bir an önce görüyorsunuz herseye gücümüz yetmiyor Allah in yardımına ihtiyacimiz var Allah la en iyi bağlantıyı kurabilecek insanlar evliyalardir çünkü evliyalar Allah in sevgili kulları olduğu için Allah cogu kez gayri onlara söyler

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Toprak Toprak:

Güne cehaletin tavan yaptığı bir görüşle başlamak ne büyük bir talihsizliktir.

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Smgoll Sim:

Sosyal medya Narin nerede diyor. Sosyal medyanın neyini araştıracaksiniz.

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koray hüseyin kılıç:

emre null sen dalgamı geçiyorsun sene 2024 yazdıklarına bak

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Duygu Sogan:

Nasıl bir ülkeyiz ki yaklaşık 20 gündür çözemedik küçücük yerdeki şu olayı!

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1gerceklerinsesi:

Az kaldı şeytan yakayı ele vereceksin. Türk'ün gücünden kaçamazsın

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Tampikoo:

ne olur yaşıyor ol narin sen artık Türkiyenin evladısın...

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