Kritik harita çıkarıldı! Türkiye’de yangın riski en yüksek il ve ilçeler
Kentmetre tarafından yapılan araştırma, Türkiye'nin son 25 yılına ait yangın risk haritasını ortaya koydu. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla en riskli iller arasında gösterilirken; Siverek, Viranşehir, Kızıltepe ve Bismil ilçeleri yüksek vaka yoğunluğuyla öne çıktı. Analiz, yangın tehlikesinin yalnızca kıyılarla sınırlı kalmayıp iç kesimlerde de hızla yayıldığını ortaya koydu.
Türkiye’de yangın riski giderek büyürken, son 25 yıllık veriler ve gelecek projeksiyonları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kentmetre A.Ş.’nin hazırladığı kapsamlı analiz, yangınların artık yalnızca ormanlık alanları değil, kent merkezleri ve tarım bölgelerini de tehdit eden yaygın bir risk haline geldiğini ortaya koydu.
SADECE ORMANLAR DEĞİL KENT MERKEZLERİ DE RİSK ALTINDA
Kentmetre A.Ş. tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye’nin son 25 yıllık yangın karnesi ve önümüzdeki döneme dair çarpıcı risk projeksiyonları kamuoyuyla paylaşıldı. NASA FIRMS verileri ve iklimsel modellemelerle hazırlanan kapsamlı analiz, yangınların artık sadece ormanlık alanları değil, kent merkezlerini ve tarım havzalarını da tehdit eden sistematik bir risk haline geldiğini ortaya koyuyor.
RİSK KIYILARDAN İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Araştırma sonuçlarına göre, 2000’li yılların başında temel olarak Akdeniz ve Ege kıyılarında kümelenen yangınlar, zamanla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya doğru genişledi. Analizler, yangınların rastgele dağılmadığını, belirli bölgelerde "süper çekirdekler" oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle Toroslar hattı boyunca Antalya, Mersin ve Adana ekseninde oluşan yoğunlaşma, bu bölgenin yangın doygunluğunda en kritik nokta olduğunu kanıtlıyor. Ankara ve Kayseri çevresinde beliren yeni risk odakları ise yangın tehdidinin bozkır ve tarımsal alanlarda da kalıcılaştığına işaret ediyor.
GÜNÜN EN TEHLİKELİ SAATİ: 09.00-10.00
Yangınların zaman içindeki dağılımını inceleyen çalışma, dikkat çekici zirve noktalarını gün yüzüne çıkardı. Verilere göre, Türkiye genelinde en fazla yangın çıkışı sabah 09:00 ile 10:00 saatleri arasında yaşanıyor. Bu dilimi 11:00-12:00 ve akşam 20:00-21:00 saatlerindeki artışlar takip ediyor. Yıllık bazda ise 2009 yılı 19 bin 984 yangınla tarihi bir zirve olarak kaydedilirken, 2024 yılında 12 bin 90 vaka ile riskli seyrin devam ettiği görülüyor.
YANGIN RİSKİ EN YÜKSEK İL VE İLÇELER
Batı İlleri Tehdit Altında Gelecek iki yılı kapsayan projeksiyonlarda, Ege ve Marmara bölgelerinin batı kesimleri en yüksek risk grubunda yer alıyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla; hem iklimsel koşullar hem de yanıcılık düzeyi yüksek bitki örtüsü nedeniyle "kritik seviye" olarak işaretlendi. İlçe bazlı analizlerde ise Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir, Mardin’in Kızıltepe ve Diyarbakır’ın Bismil ilçeleri yüksek vaka sayılarıyla ön plana çıkıyor. Uzmanlar, bazı bölgelerde yangın sayısı az olsa bile, çevresel faktörler nedeniyle risk skorunun çok daha yüksek çıkabildiğine dikkat çekiyor.
Yangın riski en yüksek 20 ilçe:
- Bolu – Dörtdivan
- Adana – Aladağ
- Bilecik – Gölpazarı
- Tekirdağ – Şarköy
- Çanakkale – Gelibolu
- Antalya – Manavgat
- Bursa – Harmancık
- Sakarya – Geyve
- Bilecik – Osmaneli
- Muğla – Bodrum
- İzmir – Seferihisar
- Çanakkale – Eceabat
- Çanakkale – Ayvacık
- Kırklareli – Kofçaz
- İzmir – Selçuk
- Çanakkale – Merkez
- İzmir – Urla
- Bursa – Gürsu
- Hatay – Dörtyol
- Hatay – Samandağ
MAHALLE ÖLÇEĞİNDE MÜDAHALE ŞART
Araştırmanın en özgün bulgularından biri, yangın riskinin mahalle ölçeğinde dahi büyük farklılıklar gösterdiğini kanıtlaması oldu. Aynı ilçe içerisindeki mahallelerin yapı yoğunluğu ve yerleşim düzenine bağlı olarak bambaşka risk profilleri çizdiği tespit edildi. Bu durum, yangınla mücadelede artık genel önlemlerin ötesine geçilerek; mahalle bazlı, veri destekli ve proaktif stratejilerin hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını gösteriyor. 2026 yılı, Türkiye için bu stratejik dönüşümün en kritik eşiği olarak değerlendiriliyor.
Yangın riski en yüksek 20 mahalle:
- Çanakkale – Ayvacık – Tuzla Mahallesi
- Bolu – Göynük – Alan Köy
- Manisa – Saruhanlı – Bahadır Mahallesi
- Çanakkale – Merkez – Ulupınar Mahallesi
- İzmir – Bornova – Kurudere Mahallesi
- İzmir – Menderes – Kuyucak Mahallesi
- Çanakkale – Eceabat – Kocadere Mahallesi
- Hatay – Antakya – Karaali Mahallesi
- İzmir – Buca – Belenbaşı Mahallesi
- Çanakkale – Merkez – Aşağıokçular Mahallesi
- Bolu – Göynük – Çaylak Mahallesi
- Bilecik – Osmaneli – Kazancı Mahallesi
- İzmir – Menemen – Yeşilpınar Mahallesi
- Sakarya – Geyve – Taşoluk Mahallesi
- Eskişehir – Seyitgazi – Oynaş Mahallesi
- Bilecik – Gölpazarı – Köprücek Mahallesi
- Manisa – Saruhanlı – Şehitoba Mahallesi
- Tekirdağ – Şarköy – Şenköy Mahallesi
- İzmir – Menderes – Akçaköy Mahallesi
- İzmir – Seferihisar – Payamlı Mahallesi