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Batman merkezli sahte kripto para operasyonunda 4 tutuklama

Batman merkezli sahte kripto para operasyonunda 4 tutuklama
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Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Telegram üzerinden yatırım grubu kurarak yüksek kazanç vaadiyle sahte kripto para satan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasının aktarılmasıyla başlayan soruşturmada, şüphelilerin 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmazına el konuldu; diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Telegram üzerinden yatırım grubu kurarak mağdurlara yüksek kazanç vaadiyle sahte kripto para sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasının başka hesaplara aktarılıp dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Telegram üzerinden yatırım grubu kurarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, Kripto Varlık Takip Analiz sistemi üzerinden suç gelirinin blokzincir üzerindeki izini sürerek, 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği belirlenen 9 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Yapılan incelemelerde ayrıca, şüphelilerin mağdurlara, "Çok para kazanacaksınız" diyerek yüksek kazanç elde edeceklerine inandırıp, dolandırdıkları belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

11 Ağustos'ta Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak-verecek notlarının bulunduğu 3 defter ve 2 USB bellek ele geçirildi. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada ise şebekeye ait 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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