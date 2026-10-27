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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin tarihinin belirlenmediğini söyledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi. Peskov, Herson bölgesindeki Oleşki'de insani yardım operasyonu nedeniyle geçici ateşkesin başladığını ve şimdiye kadar ihlal olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonu nedeniyle Herson bölgesinde geçici ateşkesin başladığına dikkati çeken Peskov, şimdiye kadar herhangi bir ihlalin olmadığını belirtti.

Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının Oleşki'den sivillerin tahliyesiyle ilgili bilgi vereceğini söyledi.

Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin ne zaman başlayacağı yönündeki soruyu ise "Tarih henüz belirlenmedi." şeklinde yanıtladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday olması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Orban'ın aday gösterilmesi halinde, bu değerlendirilecek." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, bu konunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında daha önce yapılan telefon görüşmesinde dile getirilmediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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