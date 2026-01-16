Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizi çözümünün, Avrupa güvenliği kapsamlı şekilde istişare edilmeden mümkün olmadığını belirterek, "Güvenlik garantileri öyle ya da böyle bu konuyla ilişkilendirilecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Barış kendiliğinden sağlanmayacak. Barışın tesis edilmesi için çeşitli platformlarda ortak çabalara ihtiyaç var. Ukrayna meselesinin çözümü, Avrupa güvenliği kapsamlı şekilde istişare edilmeden mümkün değil. Güvenlik garantileri öyle ya da böyle bu konuyla ilişkilendirilecek." şeklinde konuştu.

Bunun için diyaloğa ihtiyaç olduğunu belirten Peskov, bu konuda ABD ile diyaloğu sürdürdüklerini, ancak Avrupa ülkeleriyle diyaloğun olmadığını söyledi.

Peskov, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerinin "Avrupa'da istikrarın sağlanması için Rusya ile konuşulması gerektiği" yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Bu, vizyonumuzla tamamen örtüşüyor. Eğer bu gerçekten Avrupalıların stratejik vizyonunu yansıtıyorsa, bu onların pozisyonlarında olumlu bir gelişme. Durumun ne yönde ilerleyeceğini göreceğiz." dedi.

İngiltere'nin bu konuda "radikal" yaklaşım sergilemeye devam ettiğini belirten Peskov, "Londra, Avrupa kıtasında barış, istikrar ve öngörülebilir bir durumun sağlanmasına katkıda bulunma konusunda isteksiz. Aslında Londra'nın yaklaşımı yıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin Ukrayna konusundaki girişimleri çıkarlarımızla örtüşüyor"

ABD'nin Ukrayna krizine yönelik girişimlerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Peskov, "ABD'nin Ukrayna krizini siyasi diplomatik yollarla çözümüne yönelik girişimleri çıkarlarımızla örtüşüyor. Washington'un bu konudaki girişimlerini takdir ediyoruz. Müzakere sürecine açığız ve bundan yanayız." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ihtimaline ilişkin ise "Ziyaret tarihi henüz belirlenmedi. Ancak bu ziyarete ilgi duyuyor ve bunu bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Grönland'ın Danimarka'ya ait olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz"

ABD Başkanı Trump'ın Grönland ile ilgili planlarını değerlendiren Peskov, "Grönland'ın Danimarka'ya ait olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Grönland ile ilgili durum, uluslararası hukuk açısından sıra dışı ve olağanüstü. Tüm dünyayla durumun ne yönde ilerleyeceğini takip edeceğiz." dedi.

İran ile ilgili duruma da değinen Peskov, "Bölgedeki durum yeterince gergin. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerginliğin azaltılması için girişimlerde bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Rusya'nın İran'a destek sağlamaya hazır olup olmadığı yönündeki soruyu ise "Bu yardım sadece İran'a değil, tüm bölgeye, bölgedeki istikrar ve barışa yönelik bir yardımdır. Rusya, bölgedeki gerginliğin azaltılması amacıyla Devlet Başkanının girişimleriyle de yardımcı oluyor." şeklinde cevapladı.

Almanya mahkemesinin, "Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın büyük ihtimal yabancı bir ülke tarafından sipariş edildiği" kararına varmasını değerlendiren Peskov, bunun net bir karar olmadığını belirterek, "Bunun arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarma zamanı geldi. Bu iyi biliniyor." dedi.