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Kremlin: ABD'nin Rusya'ya ilave yaptırımları, Ukrayna krizinin çözümünü zorlaştıracak

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin Rusya'ya yaptırım tasarısını kabul etmesini "dostane olmayan eylem" olarak nitelendirerek, "ABD’nin ilave yaptırımlar uygulaması, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleri kesinlikle zorlaştıracak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin Rusya'ya yaptırım tasarısını kabul etmesini "dostane olmayan eylem" olarak nitelendirerek, "ABD'nin ilave yaptırımlar uygulaması, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleri kesinlikle zorlaştıracak." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Temsilciler Meclisinin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konudaki durumu takip ettiklerini dile getiren Peskov, "Bu, dostane olmayan eylemler kapsamına giriyor. ABD'nin ilave yaptırımlar uygulaması, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleri kesinlikle zorlaştıracak." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, bugün, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etmişti.

Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını en çok satın alan 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekiyor.

Kaynak: AA
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