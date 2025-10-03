Krasnoyarsk'ta An-2 Uçağı Sert İniş Yaptı: 1 Ölü
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde An-2 tipi hafif motorlu uçağın sert iniş yapmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde "An-2" tipi hafif motorlu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, An-2 tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesinde havadaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Tanızebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığı kaydedildi.
Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel