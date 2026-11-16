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Kral Selman yardım merkezi Gazze'de 60 bin kişiye kışlık kıyafet projesi başlattı

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Suudi Arabistan, Gazze'de 10 bin aileyi kapsayan ve yaklaşık 60 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen "Kenef" kışlık kıyafet yardımı projesini başlattı. Ailelere alışveriş çeki verilecek proje, artan kışlık ihtiyaçlara yanıt olarak hayata geçirildi.

Suudi Arabistan, insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde 60 bin Filistinliye kışlık kıyafet dağıtımını kapsayan "Kenef" projesini başlattı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, Gazze Şeridi'ndeki mağdur, yerinden edilmiş ve en çok ihtiyaç sahibi Filistinli aileler için kışlık kıyafet dağıtım projesi "Kenef"i hayata geçirdi.

Kuzey Gazze, Gazze, Orta Gazze ve Han Yunus bölgelerindeki 10 bin aileyi kapsayan projeyle yaklaşık 60 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında yararlanıcı ailelere, kendi ihtiyaçlarına uygun kışlık kıyafet ve malzemeleri seçip satın alabilmeleri için alışveriş çekleri verilecek.

Söz konusu adımın, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı zorlu insani ve yaşam koşulları ile özellikle evlerini ve mallarını kaybederek çadırlarda, barınma merkezlerinde ve hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veren ailelerin artan kışlık ihtiyaçlarına yanıt olarak atıldığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj şebekeleri dahil olmak üzere sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıma uğradığı Gazze'de, yağış ve sel riski her geçen gün daha da artıyor.

İsrail'in ABD desteğiyle Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

Kaynak: AA
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