Kral Selman'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan 'Türkiye ile aramızı bozamayacaklar' açıklaması geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 14 kraliyet emri yayımladı.

Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik iddialarına şöyle cevap verdi:

"Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak."