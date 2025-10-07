Kral Abdullah ve Prens Selman'dan Kapsamlı Sükunet Çağrısı

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgede "kapsamlı bir sükunet" sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Bin Selman, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve Arap dünyasında ortak hareket etmenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, tarafların "bölgeye istikrarı geri getirecek kapsamlı bir sükünete ulaşmak için yürütülen çabaların artırılmasının önemine" dikkat çektiği belirtildi.