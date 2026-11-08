Krakov saldırısında 6 kişi öldü, saldırganın evinde 3 ceset bulundu

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Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından saldırganın evinde 3 ceset bulundu.

Polonya basınındaki haberlere göre, Krakov'da gözaltına alınan saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametinde yürütülen çalışmalar sırasında 2 kadın ile 1 erkeğe ait 3 cesede ulaşıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğine inanıldığını söyledi.

Olay

Polonya'nın Krakov kentinde 6 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin olay nedeniyle ülkede 2 gün ulusal yas ilan edilmesi için resmi süreci başlattığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA