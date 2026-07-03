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KPSS yerleştirme tercihleri 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak

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ÖSYM, KPSS kapsamında kamu kurumlarına yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Ösym'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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