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KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı

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KPSS Ön Lisans oturumuna ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar sorulara 4 Ekim 2026'da saat 13.30'dan itibaren AIS'ten T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişebilecek, görüntüleme 14 Ekim 2026'da saat 23.59'da sona erecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Kpss Ön Lisans oturumuna ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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