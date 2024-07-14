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KPSS'nin ilk haftası tamamlandı

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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin eğitim bilimleri oturumuyla birlikte ilk haftası sona erdi. Sınav sonuçları ise, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ( Kpss ), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı.

Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, saat 10.15'te genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı, öğleden sonra 14.45'teki eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı.

120 SORU SORULDU

Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.

GELECEK HAFTA 2 SINAV DAHA YAPILACAK

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak. KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor. Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ösym KPSS Eğitim Güncel Haberler

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