KPSS'de sorular sızdırıldı mı? Milyonların merak ettiği soru, YÖK'ün raporunda yanıt buldu

Yüksek Öğretim Kurulu'nun iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği; savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz ettiği belirtildi.

31 Temmuz'da yapılan Kpss'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddiası ülkede infial yaratmıştı. Gelişmelerin ardından KPSS iptal edilmiş, Devlet Denetleme Kurulu iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

SORULARIN SIZDIRILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Suç duyurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari inceleme başlattı. YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

ÖSYM BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Ancak savcılık, sınavda çıkan 4 soru yönünden 'şaibe' iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM Başkanı ile sorumlular hakkında soruşturma izni talep etti. Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi.

DANIŞTAY'A İTİRAZDA BULUNULDU

Savcılık, YÖK'ten gelen raporla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay'a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz eti.