KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı Güncel Haberler Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınava girecekler Güvenliğin sınava girecekleri yönlendirmesi Nizamiye önünde bekleyen aileler KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel... Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınava girecekler Güvenliğin sınava girecekleri yönlendirmesi Nizamiye önünde bekleyen aileler KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı. ANKARA - ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti. Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak. Güncel Kaynak: AA / Alican Ocak KPSS Güncel Haberler

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