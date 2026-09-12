Haberler

KPSS Alan Bilgisi oturumları başladı

KPSS Alan Bilgisi oturumları başladı
Güncelleme:
+263 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı birinci oturum saat 12.45'te sona erecek.

(ANKARA) - Kpss Alan Bilgisi oturumlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı birinci oturum saat 12.45'te sona erecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı birinci oturum saat 12.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulanacağı ikinci oturum saat 17.15'te tamamlanacak.

Sınavlarda adaylara, her test için çoktan seçmeli 40 soru yöneltilecek. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için ise 50 dakika süre verilecek.

KPSS sonuçları, 7 Ekim'de açıklanacak. Açıklanan sonuçlar, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler