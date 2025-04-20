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Kozluk'ta Yeni Mesire Alanı Hizmete Girdi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, 60 dönüm üzerine kurulu Alıçlı Mesire alanı vatandaşların kullanımına sunuldu. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bulunduğu mesire alanı, Garzan Çayı kenarında bulunuyor.

Kozluk'ta mesire alanı açıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde yapımı tamamlanan ve 60 dönüm üzerine inşa edilen Alıçlı Mesire alanı vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Alıçlı köyünde inşa edilen mesire alanı 60 dönüm üzerine kuruldu. İçerisinde dumanlı hava sahası, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar bulunan mesire alanı Garzan Çayı kenarında vatandaşları hizmetine sunuldu.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, mesire alanına yaklaşık bin 800 ağacın kamu görevlileriyle beraber dikildiğini belirterek, "Yine aynı şekilde devlet su işlerinin yardımıyla güzel bir rekreasyon alanı oluşturduk. Yine sahil bandında 6 km'lik bir yürüyüş alanı oluşturduk. Şu an tüm vatandaşlarımız burada gelip ailelerle beraber sosyal donatı alanlarında, park alanlarında, yürüyüş alanlarında hep beraber piknik yapabiliyorlar ve sosyalleşebiliyorlar. Bu projeyi ilçemize kazandıran başta valimiz Ekrem Canalp olmak üzere il özel dairemize teşekkür ederiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Güncel
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