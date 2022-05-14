Kozluk'ta Tütün Üreticiler Birliği seçimi yapıldı - Haberler

BATMAN (AA) - Kozluk ilçesinde Tütün Üreticiler Birliği seçimi gerçekleştirildi.

Kozluk Muhtarlar Derneğinde yapılan Batman Tütün Üreticiler Birliği seçiminde başkanlığa Kozluk Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Serikli seçildi.

Serikli, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Birlik ve seçim tüm Batman halkına ve tütün üreticilerine hayırlı olsun." dedi.