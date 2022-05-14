Kozluk'ta Tütün Üreticiler Birliği seçimi yapıldı - Haberler

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Kozluk'ta Tütün Üreticiler Birliği seçimi yapıldı

AA - Çetin Doyar - Güncel
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Kozluk'ta Tütün Üreticiler Birliği seçimi yapıldı

Kozluk ilçesinde Tütün Üreticiler Birliği seçimi gerçekleştirildi.

BATMAN (AA) - Kozluk ilçesinde Tütün Üreticiler Birliği seçimi gerçekleştirildi.

Kozluk Muhtarlar Derneğinde yapılan Batman Tütün Üreticiler Birliği seçiminde başkanlığa Kozluk Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Serikli seçildi.

Serikli, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Birlik ve seçim tüm Batman halkına ve tütün üreticilerine hayırlı olsun." dedi.

AA / Çetin Doyar - Güncel

Batman, Tütün, Güncel, Haberler

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