Kozluk'ta Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali Düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen üçüncü Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali, katılımcılara yöresel ürünleri tanıtma imkanı sağladı. Festivalde çeşitli etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali"nin 3'üncüsü gerçekleştirildi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle Kozluk Kaymakamlığı ve Belediyesince Komando Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi, kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı.

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, yaptığı konuşmada, festivalde Kozluk'un kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Festivalin ilçenin değerlerini taşıyan bir vitrin olduğunu belirten Böçkün, şunları kaydetti:

"Bu vitrini özetleyecek olursak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir tarihe ve coğrafyaya sahip. İlçemizi baştan aşağı süsleyen Garzan Çayı, batısı ise binlerce yıllık medeniyetin atası ve Artukların incisi Malabadi Köprüsü, kuzeyi 2 bin 923 metre rakımlı Merato Dağı, güneyi Dilmaçoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış gizemli Erzen Antik Kenti. İç tarafında Angebire Vadisi ve İslam medeniyetinin tüm güzelliklerini yansıtan tarihi İbrahim Bey ve Hıdır Bey Camisi, tarihe meydan okuyan kaleleriyle yaşayan tarihin ve insanlığın vitrinidir Kozluk. Tarih ile bütünleşen yöresel ürünlerini koruma bilincini artırmayı ve bunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

Festivale, Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
