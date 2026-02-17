Kozluk'ta öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimi verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve hijyen eğitimi gerçekleştirdi.

Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimde, çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, obezitenin önlenmesi, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Kozluk Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla okul ortamlarında farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Diyetisyen Fidan Seyrek ise hazır ve paketli gıdaların aşırı tüketiminin yol açabileceği sağlık sorunlarına ilişkin bilgi verdi.

Seyrek, öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hareketli yaşam önerilerini paylaştı.