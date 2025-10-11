Haberler

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün Gümüşörgü Köyünü Ziyaret Etti

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün Gümüşörgü Köyünü Ziyaret Etti
Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Gümüşörgü köyüne gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve devletin destek sağladığını vurguladı.

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Gümüşörgü köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Böçkün, kurum amirleriyle birlikte ziyaret ettiği Gümüşörgü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Böçkün, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Böçkün, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

