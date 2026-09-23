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Kozluk Devlet Hastanesinde alzheimer standına Başhekim Dr. Fırat Güneş destek verdi

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Kozluk Devlet Hastanesinde alzheimer standına Başhekim Dr. Fırat Güneş destek verdi
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Batman'ın Kozluk ilçesindeki Devlet Hastanesinde alzheimer farkındalık standı kuruldu. Stantta hastalık, belirtileri ve erken tanının önemi anlatıldı; Başhekim Dr. Fırat Güneş ile yöneticilerin ziyaret ettiği çalışmanın süreceği belirtildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Devlet Hastanesinde alzheimer farkındalık standı kuruldu.

Hastanede kurulan stantta vatandaşlara alzheimer hastalığı, belirtileri, erken tanının önemi ve hastalıkla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş ve hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek, çalışmaya destek verdi.

Hastane yönetimi, toplum sağlığına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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