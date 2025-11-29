Haberler

Kozlu Engelliler Derneği Binası Ruhsatsız Hizmet Sebebiyle Mühürlendi

Kozlu Engelliler Derneği Binası Ruhsatsız Hizmet Sebebiyle Mühürlendi
Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde engelliler için tahsis edilen dernek binası, ruhsatsız kafeterya hizmeti ve okey oyunu oynandığı gerekçesiyle polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Dernek başkanı, binanın engellilerin sosyalleşme ve rehabilitasyon yeri olduğunu belirtti.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Kozlu Engelliler Derneği binası, içinde ruhsatsız olarak kafeterya hizmeti verildiği ve okey oynandığı gerekçesiyle mühürlendi.

Kozlu ilçesinde sahil yolu üzerinde belediye meclisi kararıyla ücretsiz olarak Kozlu Engelliler Derneği'ne tahsis edilen binada, polis ekipleri okey oynatıldığı yönünde tutanak tutarak kaymakamlığa bildirdi. Dernek binasında ruhsatsız olarak kafeterya hizmeti verildiği de belirtildi. Kozlu Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri, geçen hafta dernek binasına giderek mühürleme işlemi yaptı.

'HER ŞEYİMİZ VARDI AMA KAPATTILAR'

Derneğin engellilerin sosyalleştiği ve rehabilite olduğu bir alan olduğunu ifade eden Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, "Burası, engellilerimizin gelip çay içtiği, sosyalleştiği bir yerdi. Vergi levhamız, ticari belgelerimiz, yapı denetim evraklarımızın tamamı mevcuttu. Bir hafta şehir dışındaydım. Döndüğümde, zabıta ekiplerinin burayı mühürlediğini öğrendim. Gerekli olan her şeyimiz vardı ama yine de kapattılar" dedi.

'KONUYU TİCARETE DÖKMEYE KALKTILAR'

Ticari faaliyet için derneğin ruhsatı bulunmadığını söyleyen Kozlu Belediye Başkan Vekili Erkut Alacalı ise "Derneğin amacı dışında üyeleri ile birlikte okey oyunu oynamak suretiyle emniyet güçleri tarafından kaymakamlık onayı ile tutanak tutularak bize gönderildi. Biz de belediye olarak gelen tutanak doğrultusunda mühürleme işlemini gerçekleştirdik. Derneğin tahsisi dernek olarak kullanılmak üzere ancak konuyu ticarete dökmeye kalktılar. Derneği bu arkadaşlarımıza meclis kararı ile ücretsiz tahsis etmiştik. Ruhsatla ilgili ticari faaliyete geçmeleri sıkıntılı oldu" diye konuştu.

Haberler.com
