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Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birinci oldu

Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birinci oldu
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Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Can Dokuyucu, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birincilik elde etti.

Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Can Dokuyucu, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birincilik elde etti.

Okulun Metal Teknolojisi Alanı 12. sınıf öğrencisi Dokuyucu, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı.

Dokuyucu, çeşitli illerden 14 meslek lisesinin katıldığı yarışmada birinci oldu.

Okul müdürü Bünyamin Akbulut, yarışmadan başarıyla dönen öğrenciyi kutladı.

Dokuyucu da öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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