Kozan KYK Öğrenci Yurdu'nda deprem tatbikatında öğrenciler tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Kozan ilçesindeki KYK öğrenci yurdunda deprem tatbikatı düzenlendi. Alarmla 'çök, kapan, tutun' yapan öğrenciler binayı tahliye edip toplanma alanına geçti; senaryo gereği yaralananlara ilk müdahale ve tahliye yapıldı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki bir öğrenci yurdunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kozan KYK Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasının ardından "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.
Daha sonra binayı tahliye eden öğrenciler, toplanma alanına geçti.
Senaryo gereği yaralanan öğrencilere arkadaşları ve yurt görevlilerince ilk müdahale yapıldı.
Yurda sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, binadaki yaralıları tahliye etti.
Kaynak: AA