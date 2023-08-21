Kozan'ın kırsal mahallelerinde yol yapım ve parke çalışmaları sürüyor

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde kırsal mahallelerde yol yapım ve parke çalışması yürüten Kozan Belediyesi 25 Temmuz Kozan depreminde etkilenen Mahyalar Mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek parke çalışmasına katıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yıllardır toprak yolları nedeni ile kışın zorlu bir süreç yaşayan ve bu yıl ilk kez yol çalışması yapılan Mahyalar Mahallesinde parke yapım çalışmasına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Belediye başkanı parke çalışmasını kendi elleri ile yaparken deprem konusunda vatandaşları uyararak çardak yapımında yapılan hatalara değinerek uyarılarda bulundu. Özgan, demirli çelik çardakların yapımında dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çardakların depremden yıkılmaması için evden bağımsız yapılması gerekir. Köyümüzde yol yapım çalışması var kırsal mahalle olduğu için dar yollar ve köylerimiz 4. yüz bin metrekare parke çalışması yaptık. Burada toplam 6 bin metrekare yol yapım çalışması yapacağız" dedi.

Muhtar Menderes Gül, "Yıllardır hizmet görmemiştik, bizim yolumuz yok ilk kez yol yapılıyor ve halk bundan çok memnun. Bu yoldan yaz kış inilmiyordu. Şimdi güzel oluyor. Halkımız memnun teşekkür ederim" diye konuştu.