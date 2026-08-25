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Kozan'da 8 aranan zanlı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 90 noktada denetim yaptı.

Denetimde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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