Kozan'da 8 aranan zanlı tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 90 noktada denetim yaptı.
Denetimde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA